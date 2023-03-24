Сетевое издание|18+|Пятница|24 мар 2023|18:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Сбербанк: Ключевая задача - помогать нашим клиентам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Поволжском банке Сбербанка подвели итоги 2022 года. Банк финансировал создание инфраструктуры, строительство жилья, обрел новых клиентов - об этом и многом другом рассказали на пресс-конференции топ-менеджеры финансово-кредитной организации.

Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко сообщил о технологиях искусственного интеллекта, которые начал использовать банк и которые влияют на качество его сервисов. Имеются в виду виртуальная дополненная реальность, искусственный интеллект, облачное вычисление, чат-боты, Web 3.0.

«Эти технологии становятся массовыми и помогают нам в простых жизненных ситуациях», – отметил он.

Сейчас банк, используя технологии искусственного интеллекта, персонализирует предложения для каждого клиента, одобряет кредиты, сделки, помогает в поиске недвижимости.

«В целом в Сбере эффект от внедрения искусственного интеллекта в 2022 году составил от 230 до 250 млрд рублей. Это говорит о многом», - подчеркнул Александр Анащенко.

В прошлом году активно развивалось семейство сервисов SberPay: клиенты совершили 2,9 млн оплат, используя их, - показатели вдвое больше, чем за 2021-й. В четыре раза вырос общий объем транзакций: он превысил 5,8 млрд рублей.

За 12 месяцев портфель вкладов населения Поволжья увеличился на 7% и достиг 850,6 млрд рублей.

«Мы являемся таким «своим» банком для каждого жителя Поволжья. Наша ключевая задача – во всех жизненных ситуациях помогать нашим клиентам», - заявила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова.

Одно из важных направлений работы Сбера - ипотечное кредитование. Благодаря программе ипотеки с господдержкой в минувшем году 10,5 тысячи семей Поволжья приобрели квартиру. Всего банк предоставил населению на покупку жилья 29,5 млрд рублей.

«Семейная ипотека была одним из самых популярных кредитов. Также пользовались популярностью и сельская, и ИТ-ипотека», – сообщила Светлана Панкратова.

В прошлом году финансовое учреждение выбрали 41,2 тысячи новых клиентов, в том числе 40,6 тысячи представителей сегмента «Малый и микробизнес», 63% из них работают в сфере торговли.

Спросом у предпринимателей пользуются дебетовые бизнес-карты. За год количество их обладателей выросло на 27% и на конец 2022-го достигло 111 тысяч человек.

«Развивая бизнес в регионах, мы, соответственно, пополняем бюджеты этих регионов за счет налогов. Развивая инфраструктурные проекты, мы стимулируем привлечение инвестиций в регионы», – пояснил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте