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Экономика

В 2022 году предприятия «Дамате» перечислили в бюджеты 2 млрд руб.

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В 2022 году предприятия группы компаний «Дамате», расположенные в Пензенской области, совокупно перечислили в региональный и местные бюджеты более 2 млрд рублей страховых взносов, налогов и сборов, что на 13% выше уровня предыдущего года.

Производственные объекты «Дамате» входят в число наиболее значимых налогоплательщиков в большинстве районов Пензенской области. Их налоговые отчисления оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие региона и повышение уровня жизни населения.

Суммарно налоговые отчисления в регионе «Дамате» сложились из налогов двух направлений бизнеса агрохолдинга - производства индейки и переработки молока.

Рост отчислений от предприятий «Дамате» стал возможен благодаря расширению мощности проекта по индейке до 207 тысяч тонн мяса в год, а также увеличению объемов выпуска продукции на заводе глубокой переработки индейки.

Важную роль в росте уровня отчислений сыграла реализация инвестиционного проекта на АО «Молочный комбинат «Пензенский» по выпуску продукции высокого качества.

Лидером «Дамате» по размеру перечисленных налогов стали предприятия компании в Нижнеломовском районе - 605 миллионов рублей, что больше показателя 2021 года на 37%. В районе расположены основные производственные объекты: крупнейший в России завод по убою и переработке индейки и завод глубокой переработки индейки, инкубатор, птичники, комбикормовый завод и элеватор, ветеринарно-диагностическая лаборатория, посевные площади.

Вторым после Нижнеломовского стал Вадинский район, где расположены птичники и посевные площади агрохолдинга. Их перечисления составили более 92 млн рублей, что на 70% больше, чем годом раньше.

Предприятия «Дамате» в Мокшанском и Спасском районах, где находятся птичники и земельный фонд, перечислили соответственно 86 млн рублей (рост более чем в два раза) и 65 млн рублей (+66%).

В Колышлейском районе предприятия группы перечислили свыше 51 млн рублей налогов, добавив 56% к уровню 2021 года. Здесь расположены инкубатор, птичники, посевные площади, административно-бытовое здание для временного проживания персонала «Дамате», а также запущен крупнейший в Поволжье новый комбикормовый завод с элеватором.

Налоги, перечисленные подразделениями «Дамате» в Пачелмском районе, составили 20 млн рублей, в Наровчатском - свыше 6,8 млн, в Шемышейском - более 4,5 млн. В Наровчате расположены комбикормовый завод и посевные площади «Дамате», в Шемышейке компания начала свою деятельность только в 2020 году.

Таким образом, в минувшем году компания в очередной раз подтвердила статус одного из крупнейших аграрных налогоплательщиков в Сурском крае.

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