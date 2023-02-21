Сетевое издание|18+|Вторник|21 фев 2023|13:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Экономика

Товары АО «Регион-Продукт» получили золото на «Продэкспо-2023»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Компания «Регион-Продукт» получила золотую медаль по итогам конкурса «Лучший продукт - 2023» на юбилейной, 30-й международной выставке «Продэкспо-2023».

Ежегодное событие в сфере продовольствия и напитков проходило с 6 по 10 февраля в Москве, участие в нем приняли более 2 000 компаний из 35 стран.

В этом году высшей наградой конкурса были отмечены «Гренки Хруст Craft со вкусом утки по-пекински» и «Сухарики пшеничные Хруст Farm со вкусом чоризо». Оба продукта были запущены в 2022-м и пользуются высоким спросом среди покупателей в России, Казахстане, Белоруссии, Израиле - везде, куда поставляет свою продукцию «Регион-Продукт».

Компания ежегодно принимает участие в «Продэкспо». Ее продукция традиционно вызывает интерес у посетителей выставки и получает высокие награды.

Реклама. Заказчик - АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», сайт region-product.com.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте