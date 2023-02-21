Товары АО «Регион-Продукт» получили золото на «Продэкспо-2023»

21.02.2023 | 12:30

Компания «Регион-Продукт» получила золотую медаль по итогам конкурса «Лучший продукт - 2023» на юбилейной, 30-й международной выставке «Продэкспо-2023».

Ежегодное событие в сфере продовольствия и напитков проходило с 6 по 10 февраля в Москве, участие в нем приняли более 2 000 компаний из 35 стран.

В этом году высшей наградой конкурса были отмечены «Гренки Хруст Craft со вкусом утки по-пекински» и «Сухарики пшеничные Хруст Farm со вкусом чоризо». Оба продукта были запущены в 2022-м и пользуются высоким спросом среди покупателей в России, Казахстане, Белоруссии, Израиле - везде, куда поставляет свою продукцию «Регион-Продукт».

Компания ежегодно принимает участие в «Продэкспо». Ее продукция традиционно вызывает интерес у посетителей выставки и получает высокие награды.

Реклама. Заказчик - АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», сайт region-product.com.