Пензенские фермеры оценят мощный трактор от Ростсельмаш

14.02.2023 | 09:00

С 2016 года выпускается трактор Ростсельмаш 2375. И все это время машина продолжает подтверждать свою репутацию современного и надежного помощника.

Пензенские аграрии прагматично подходят к покупке новой сельхозтехники, в частности тракторов. Тем, кто стоит перед выбором качественной модели, стоит ознакомиться с агромашиной, которую предлагает известный производитель сельхозтехники с многолетней историей - компания Ростсельмаш.

Разумеется, решение принимается, ориентируясь и на опыт коллег с других сельхозпредприятий.

В число хозяйств, которые продуктивно выполняют полевые работы с помощью надежного помощника, входит крупное сельскохозяйственное предприятие региона - ООО «СХП «Каменское» (Каменский район). По словам генерального директора компании Людмилы Глуховой, трактор Ростсельмаш 2375 превзошел ее самые смелые ожидания.

«На мой взгляд, это одна из самых мощных и производительных моделей. Таких машин у нас на предприятии пять. Ростсельмаш 2375 отлично работают как с почвообрабатывающей, так и с посевной техникой. Очень выносливые машины, пахать на них можно хоть круглосуточно. При этом двигатель довольно экономичный и неприхотлив к качеству топлива».

Доволен работой техники и главный инженер предприятия Сергей Миронов.

«Трактористов радует комфорт рабочего места. Все рычаги под рукой, оснащен кондиционером, сиденье и рулевая колонка регулируются, двигатель легко запускается в любую погоду. А механики хвалят трактор за простоту обслуживания: решетки радиатора открываются наружу, поэтому легко произвести ежесменную чистку, а конструкция мостов такова, что при большинстве сервисных операций не требуется снимать колеса».

Ростсельмаш 2375 по праву может считаться одним из самых популярных тракторов российского фермерства. Это универсальная машина, которая может работать с множеством навесных и прицепных орудий - от плуга до посевного комплекса. Современные инженерные решения Ростсельмаш 2375 сочетает с простотой в управлении и надежностью, он может использоваться на сельскохозяйственных работах с ранней весны до поздней осени.