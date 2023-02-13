«Дамате» снова признана крупнейшим производителем индейки в России

13.02.2023 | 13:54

По итогам 2022 года ГК «Дамате» вновь возглавила рейтинг крупнейших российских производителей индейки, ежегодно выпускаемый агентством Agrifood Strategies и Национальной ассоциацией производителей индейки (НАПИ).

«Дамате» стала лидером пятый год подряд.

Общий объем производства мяса индейки в России в 2022 году составил 415 тысяч тонн в убойном весе. Из них доля компаний, вошедших в топ-5 рейтинга, - 345,1 тысячи тонн.

«Дамате» нарастила производство до 216 тысяч тонн в убойном весе (плюс 8% к показателю 2021 года). Это стало возможным благодаря планомерной реализации индейководческих проектов в Пензенской и Ростовской областях.

Так, в Пензенской области компания произвела 166 тысяч тонн индейки в убойном весе. Здесь «Дамате» продолжает расширение мощности проекта до 207 тысяч тонн в год. В регионе в 2022-м были запущены птицеводческий блок и комбикормовый завод с элеватором.

В Ростовской области в 2022 году произведено более 50 тысяч тонн индюшатины. Там компания перезапустила индейководческий комплекс мощностью 85 тысяч тонн мяса в год.

В 2023-м предприятия «Дамате» продолжат стабильную работу, обеспечивая увеличение объемов производства.