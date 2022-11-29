В Колышлее открыли крупнейший в Поволжье комбикормовый завод

29.11.2022 | 17:19

Во вторник, 29 ноября, в Колышлее в торжественной обстановке открыли крупнейший в Поволжье комбикормовый завод - новую производственную площадку ГК «Дамате».

В церемонии участвовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Законодательного собрания региона Вадим Супиков.

По мнению главы субъекта, это знаковое событие и серьезный прорыв. «На прошлой неделе Президент России запустил племенной репродуктор индейки в Тюменской области. В Пензенской построены птичники и заводы по переработке. Созданный замкнутый цикл важен не только для Пензенской области, но и для Российской Федерации. Мы уверенно входим в первую пятерку лидеров по производству мяса индейки на мировом рынке», - подчеркнул он.

Вадим Супиков отметил, что сделан еще один значимый шаг в развитии агропромышленного комплекса региона на долгосрочную перспективу.

«Благодаря новым высокотехнологичным производствам жители сельских районов получают возможность жить и работать в достойных условиях, с уверенностью смотреть в завтрашний день. Желаю ведущему инвестору реализации новых, не менее масштабных проектов на благо Сурского края и России», - высказался спикер.

Объем инвестиций в строительство составил 4,5 млрд рублей, на объекте создано 225 рабочих мест, уточнили в пресс-службе Заксобра.

На территории комплекса появились завод по производству 50 тонн комбикормов в час, башни элеватора мощностью до 93 тыс. тонн единовременного хранения, полимерные рукава для хранения зерна вместимостью 50 тыс. тонн, приемные сооружения с автомобильного и железнодорожного транспорта, зерносушилки, склады для шрота, бункеры для готовой продукции и объекты инфраструктуры. Суммарная годовая мощность кормопроизводства увеличена до 886 тыс. тонн.

Генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров поблагодарил губернатора и правительство Пензенской области, депутатов Законодательного собрания, а также финансового партнера за поддержку. Почетные гости наградили строителей и, нажав символическую кнопку, запустили новый завод.