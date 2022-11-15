Экономика

В Пензе на содержание кладбищ в 2022-м направят почти 18 млн руб.

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На обсуждении бюджета Пензы на 2023 год, начавшемся среди депутатов гордумы в понедельник, 14 ноября, начальник финансового управления администрации города назвала основные источники доходов и главные статьи расходов казны.

Основной доход, 58,2%, составит налог на доходы физических лиц: планируется, что в казну поступит 3 млрд 895 млн рублей. На втором месте - налог на имущество физических лиц (620,2 млн), затем - земельный налог (546 млн). Два этих имущественных налога составляют 16,8% от поступлений.

174,2 млн даст казне патентная система налогообложения, 461,6 млн - налог, уплаченный по упрощенной системе.

Расходы, запланированные на 2023 год, касаются основных вопросов жизнеобеспечения горожан. Так, на содержание автодорог общего пользования и мостов выделяется 11 млн 158,4 тыс. руб., на содержание и ремонт улично-дорожной сети - 506 млн 842,2 тыс.

На снос аварийного жилья предлагается направить 4 млн 688,5 тыс. руб., на ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилого фонда - 24 млн 269,5 тыс.

По статье «Благоустройство» общая сумма составит 413 млн 187 тыс. руб. В частности, на организацию благоустройства и озеленение - 1 млн 378 тыс., на уличное освещение - 147 млн 211 тыс., на уборку территорий - 23 млн 537,8 тыс. руб. На содержание кладбищ заложено 17 млн 791,2 тыс. На ликвидацию стихийных свалок планируется направить 227 млн 320,7 тыс. рублей.

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