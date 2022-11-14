«Русмолко» формирует историю полей Пензенской области

14.11.2022 | 14:59

«Русская молочная компания», ведущий производитель молока в Пензенской области и

один из крупнейших в стране, в 2022 году сформировала более 4 900 отчетов со своих

полей с помощью системы спутникового мониторинга посевов Cropio. Она внедрена в процесс в восьми хозяйствах «Русмолко» и охватывает более 83 000 га пахотных земель в нескольких районах.

С системой работают 15 специалистов. Они выявляют особенности каждого поля, что помогает повысить урожайность и сэкономить затраты при его обработке. То есть «Русмолко» может анализировать текущую ситуацию, делать прогнозы и строить долгосрочные планы.

Система работает так. Специалисты дистанционно следят за вегетацией на полях, оценивая состояние посевов с помощью специального индекса. Если обнаруживаются отклонения от параметров, формируется задание на осмотр участка. На место выезжает агроном, выявляет проблему и принимает решения. По результатам формируется отчет, который сохраняется в системе.

Такой точечный подход позволяет экономить время и кадровый ресурс. В системе же сохраняется история каждого поля за несколько лет, из которой специалист cможет получить все необходимые данные.

«Русмолко» внедрила систему дистанционного контроля сельхозугодий и автоматизировала анализ показателей в базе в 2021 году.