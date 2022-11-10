Экономика

В Пензенской области «Дамате» запустила новый птицеводческий блок

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Группа компаний «Дамате», российский лидер по производству индейки, в рамках расширения птицеводческого проекта до 207 тысяч тонн продукции в год построила новый блок в Мокшанском районе, состоящий из трех площадок с 32 птичниками. Его запуск состоялся в среду, 9 ноября.

На объекте побывал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и высоко оценил его. Генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров подробно рассказал главе региона о проекте.

«Дамате» вводит птицеводческие площадки в Мокшанском районе поэтапно. Первый блок заработал в 2021 году, с запуском второго число птичников выросло до 64. После выхода на полную мощность здесь ежегодно будет производиться более 22 тыс. тонн мяса. Совокупный объем инвестиций составил 5 млрд рублей, финансовым партнером выступает «Россельхозбанк».

Был выполнен серьезный объем строительных работ, птичники соответствуют всем биологическим и санитарным требованиям. В них используется специализированное технологическое оборудование, автоматизированы все процессы обеспечения жизнедеятельности: кормление, поение, вентиляция, климат-контроль.

Построив новые корпуса в Мокшанском районе, «Дамате» создала 109 дополнительных рабочих мест. Предпочтение при трудоустройстве отдавалось местному населению.

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Источник — фото pnzreg.ru
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