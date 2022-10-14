Жители Пензы смогут оформить вклады по ставке до 8,25% годовых

14.10.2022 | 13:33

После долгого периода снижения ставок на рынке начался новый виток роста доходности - некоторые ведущие банки уже повысили ставки. По мнению экспертов, сейчас лучшее время для того, чтобы воспользоваться ситуацией и зафиксировать доходность, открыв депозит на новых условиях. Можно не только повысить свою финансовую защищенность, но и получить дополнительный доход.

Наиболее интересные условия доступны по краткосрочным вкладам - на срок от 6 до 9 месяцев. Так, «Абсолют Банк» увеличил ставку по одному из своих самых популярных вкладов «Абсолютный максимум+». Теперь при открытии депозита на сумму от 10 тыс. до 1,2 млн рублей на срок от 181 до 271 дня доходность повышается на 0,5 п. п. - до 8% годовых. Максимальная доходность достигает 8,25% годовых - при открытии вклада на сумму от 1,2 млн рублей на тот же срок.

«Проценты по этому вкладу выплачиваются в конце срока действия депозита. Он является непополняемым. Напомню, что «Абсолют Банк» вошел в число лидеров рейтинга «Лучшие краткосрочные вклады в рублях в октябре 2022 года» по версии интернет-портала «Выберу.ру». Именно вклад «Абсолютный максимум+» занял 4-е место среди предложений банков по депозитам. Рейтинг составлен на основании анализа предложений по депозитам банков топ-50 по размеру активов», - сообщил руководитель «Абсолют Банка» в Пензе Дмитрий Стулков.

Повышение ставок коснулось не только депозитов. «Абсолют Банк» повысил ставку по накопительному счету до 7,25% годовых.

«Плюсы накопительного счета в том, что можно свободно распоряжаться денежными средствами - пополнять и закрывать в любое время. При этом уже начисленные проценты не потеряются. Это удобно, если вы держите на счете деньги и планируете крупные покупки, но не знаете точную дату. В отличие от вклада, при использовании накопительного счета нет требований по минимальной сумме, неснижаемому остатку, сумме пополнения и снятия», - пояснил Дмитрий Стулков.

Как вклады, так и накопительный счет, отметил руководитель «Абсолют Банка» в Пензе, можно оформить в офисе кредитной организации или онлайн через мобильное приложение.

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