Экономика

Пензенские статистики проследили, как в этом году менялась цена на яйца

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Во Всемирный день яйца, который отмечается во вторую пятницу октября, пензенские статистики рассказали о динамике цен на этот продукт в течение этого года.

Максимальная цена за десяток куриных яиц была зафиксирована в марте - 74,85 руб. Затем стоимость пошла на убыль и в июле достигла своего минимума - 50,86 руб.

По данным за сентябрь, средняя цена на яйца составляла 51,94 руб. По отношению к предыдущему месяцу они подорожали на 1,45%, а к декабрю 2021 года подешевели на 34,47%.

В то же время производство куриных яиц в хозяйствах всех категорий Пензенской области за 9 месяцев 2022 года увеличилось на 2,5% по отношению к аналогичному периоду 2021-го и достигло 219,4 млн шт.

Средняя яйценоскость одной курицы-несушки в крупных, средних и малых сельхозорганизациях региона составила 194 шт., что на 8,2% больше уровня января-сентября 2021 года.

Основная доля производства яиц в регионе приходится на сельскохозяйственные организации и составляет 52,5%.

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Источник — фото pixabay.com
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