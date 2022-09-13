В Пензенской области плату за аренду госимущества решили не менять

13.09.2022 | 10:59

В 2023 году в Пензенской области решили не повышать ставки аренды за пользование госимуществом. Изменения в действующую методику расчета платы вноситься не будут.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, это делается для поддержания арендаторов.

«Практически это касается субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан. Именно они составляют 95% тех, кто заключил договоры найма помещений, находящихся в ведении региона. Сохранение размера ставок за съем областных площадок на уровне 2020 года позволит предпринимателям больше средств направить на развитие своего бизнеса», - уточнили в правительстве.

В 2020 году арендаторам помещений, попавшим в кризисную ситуацию из-за пандемии коронавируса, предоставили отсрочку по уплате аренды. Деньги можно было внести равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или по соглашению сторон.

Арендаторов, которые не смогли использовать государственное имущество в связи с введением режима повышенной готовности, решили полностью освободить от оплаты аренды на период действия режима. Речь шла о тех, кто занимает площади в учреждениях спорта, культуры, образования, здравоохранения, транспорта и не может вести деятельность из-за введенных ограничений. На основании заявлений предпринимателей тогда подготовили дополнительные соглашения к договорам аренды.