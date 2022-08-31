Экономика

За полгода каждый пензенец в среднем потратил 4,1 тыс. руб. на общепит

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В первом полугодии 2022 года каждый житель Пензенской области в среднем купил товары на 127 тысяч рублей, в том числе потратив в точках общепита 4,1 тысячи.

В общей сложности в регионе оборот розничной торговли в январе - июле составил 161,8 млрд руб. - это 96,2% к уровню I полугодия 2021-го.

Продуктов, напитков и табачных изделий продано на 78,7 млрд руб. - на 3,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. В структуре оборота их удельный вес составил 48,7%.

Непродовольственных товаров пензенцы купили на 83,1 млрд руб., это 95,6% к январю - июлю 2021 года.

«Оборот общественного питания сложился в объеме 5,2 млрд руб., что на 12,7% меньше I полугодия 2021-го. Удельный вес рынков и ярмарок в обороте розничной торговли составил 4,8%», - сообщили в Пензастате.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

каждый житель Пензенской области в среднем купил товары на 127 тысяч рублей
А ещё в среднем зарплата 80 тыс. и раз в год отдыхает на Мальдивах.


Имя: Гость
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