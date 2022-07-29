Экономика

В области произвели больше изделий из резины и меньше компьютеров

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За шесть месяцев 2022 года индекс промышленного производства по полному кругу предприятий Пензенской области вырос на 5,7% по отношению к I полугодию 2021-го. По России этот показатель составил 2%, по ПФО - 1,4%.

В Пензастате рассказали, что на 6,7% индекс вырос в коммунальной сфере (водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений), а также на обрабатывающих производствах.

Рост наблюдался в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 35,1%), мебели (на 27,6%), кожи и изделий из нее (на 13,2%), резиновых и пластмассовых изделий (на 7,6%), пищевых продуктов (на 5,6%).

В секторе добычи полезных ископаемых индекс промышленного производства снизился на 1,4%, в энергетическом секторе экономики - на 8%.

Также значительное снижение индекса отмечено в производстве одежды (на 68,3%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 28,4%), электрического оборудования (на 20,2%), прочих транспортных средств и оборудования (на 17,5%), химических продуктов и веществ (на 17,2%), бумаги и бумажных изделий (на 14,3%).

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

У вас там резиновые дилдо изготавливают?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

Из резины чтобы не размножаться в это смутное время?

Гость||

Пенза - столица компьютеров. Кто не верит - тот буртас.

Гость||

Почему тогда презики толкают по заоблачным ценам??? Мне на одну стипуху не осилить, а девочек я люблю! Давайте там скидывайте цену, войдите в положение!

Гость||

Презервативы что ли?

Имя: Гость
Комментарий:

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