Экономика

Банк «Кузнецкий» увеличил розничный кредитный портфель за I полугодие

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По состоянию на 1 июля 2022 года кредитный портфель физических лиц в банке «Кузнецкий» составил 1,177 млрд рублей, увеличившись на 7,6% к аналогичной дате 2021-го. Драйверами роста стали ипотека и потребительские кредиты.

Портфель жилищных кредитов банка на отчетную дату достиг 412,8 млн рублей (рост 12%), потребительских - 761,4 млн (рост 6,6%).

«Снижение ключевой ставки и стабилизация экономической ситуации позволили банку не только сохранить, но и нарастить объем кредитного портфеля розничного бизнеса. Широкий спектр кредитов, таких как кредиты на любые цели, ипотечные кредиты на первичном и вторичном рынке жилья, ипотека с государственной поддержкой, а также рефинансирование и взвешенный подход к принятию решений, - залог успеха в развитии данного направления», - отметил заместитель председателя правления ПАО «Банк «Кузнецкий» Вадим Власов.

Более подробную информацию про кредитные продукты можно получить в любом офисе банка, на сайте kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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