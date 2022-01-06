15 600 рублей: сбор документов на новую выплату стоит начать с января

06.01.2022 | 08:53

В наступившем году россиянам стоит начать собирать чеки и договора за занятия спортом. С 2022 года можно вернуть часть своих расходов на физкультурно-спортивные или физкультурно-оздоровительные услуги.

С января в России законодательно запущен новый налоговый вычет. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых его можно получить, составляет 120 000 рублей.

Государство готово вернуть каждому не более 13 процентов от потраченной суммы. Таким образом, увлекающийся спортом россиянин может максимально получить 15 600 рублей.

Законодательно определено, что оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги организации или ИП должны отвечать определенным требованиям. В Пензенской области действует порядка 30 организаций, которые им соответствуют и у которых основной вид деятельности связан с физической культурой и спортом.

Специалисты ФНС подчеркнули, что новый вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами на лечение, обучение и так далее. 120 000 рублей - это предельная сумма годовых затрат, с которых возможно возмещение.