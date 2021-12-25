В ПФР рассказали о 25-процентной прибавке к пенсии

25.12.2021 | 08:09

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году государство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции.

«Мы не должны об этом забывать», - заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции президента.

Ряд экспертов считает, что пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции, поэтому выплата пожилым людям увеличится примерно на 10 процентов.

«Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на 10%. Потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки сохранится», — сообщил экономист Константин Ордов в разговоре с агентством Nation News.

Тем временем в Пенсионном фонде РФ напомнили, что жители села могут получить 25-процентную прибавку к пенсии.

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — указано в информационном сообщении, опубликованном на странице ПФР в соцсети «ВКонтакте».

Для получения 25-процентной надбавки человек должен иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, он обязан проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером.

Специалисты ПФР напомнили, что обычные пенсионеры получат свои январские выплаты уже с прибавкой. С 1 января 2022 года страховые пенсии вырастут на 5,9%. В 2023 году страховые пенсии должны будут увеличиться на 5,6%, в 2024 году - на 5,5%. Средний размер страховой пенсии в России в следующем году превысит 17 тыс. руб., в 2023 году - 17,9 тыс. руб., в 2024 году - 18,7 тыс. руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года составит 6401 рубль.