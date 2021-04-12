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Экономика

За 3 месяца банк «Кузнецкий» выдал гражданам кредиты на 133 млн руб.

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В I квартале текущего года банк «Кузнецкий» предоставил физическим лицам 213 кредитов на сумму 133 млн руб.

Основным драйвером роста стали ипотечные (54 млн руб. - 41% всех выданных кредитов) и потребительские кредиты (51 млн руб., их доля - 38%).

Ипотечные кредиты по собственным программам банка предоставляются на приобретение квартир (как готовых, так и на этапе строительства), а также по программам индивидуального жилищного строительства (жилые дома, коттеджи, земельные участки).

В прошлом году банк «Кузнецкий» улучшил ипотечное кредитование на первичном рынке с господдержкой, увеличив максимальную сумму кредита до 6 млн рублей.

Программа действует в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2020 года № 566 и продлена до 1 июля 2021-го. Оформить ипотеку можно под 6,5% годовых на срок от 5 до 30 лет с минимальным первоначальным взносом от 20%, в качестве которого может быть использован материнский капитал.

«Таким образом, «Кузнецкий» вносит свой вклад в национальный проект «Жилье и городская среда», - отметил заместитель председателя правления банка Вадим Власов.

Ключевые цели нацпроекта - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения и строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, а также увеличение объема жилищного строительства.

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