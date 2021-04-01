Банк «Кузнецкий» в марте одобрил кредиты на сумму свыше 260 млн руб.

01.04.2021 | 11:40

В марте 2021 года ПАО Банк «Кузнецкий» заключил кредитные договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на общую сумму более 260 млн рублей. В их число входят кредиты на 183,1 млн рублей в рамках программы господдержки и субсидирования, проводимой Правительством и Минэкономразвития РФ.

В частности, по государственной программе льготного кредитования Минэкономразвития банк профинансировал ООО «Автодорога». Предприятие занимается строительством, капитальным ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

ООО «Автодорога» является членом ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» и осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального дорожного строительства и мостовых сооружений. Организация содержит в регионе более 200 км участков дорог федерального и муниципального значения.

Также в банке «Кузнецкий» активно реализуются программы собственного кредитования. В частности, кредитная линия одобрена Никольскому заводу светотехнического стекла, который входит в состав группы производственных компаний «МАКСКОМ». Завод в настоящий момент является крупнейшим в России и Европе производителем стеклянных плафонов и рассеивателей для светильников различного назначения.

В 2020 году на предприятии запустили новую линию по выпуску большеразмерных емкостей от 10 до 20 литров, потребность в которых высока в пищевой и других отраслях экономики. В мае 2021-го завод планирует запустить остановленную в 2018 году стекловаренную печь и нарастить объем выпуска продукции.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.