В Пензе обсудили проблемы экспорта местной продукции

16.12.2020 | 19:22

Пандемия поставила бизнес в жесткие условия, однако большинство пензенских компаний сумело приспособиться к суровым реалиям 2020-го. Показатели экспорта в области выросли на треть. Регион занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе по вывозу продукции за рубеж.

«Это очень непростой процесс - выйти на зарубежные рынки, но этим нужно заниматься. Сейчас у нас 428 компаний, которые осуществляют экспортную деятельность, из них 385 компаний малого и среднего бизнеса», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По его словам, к концу 2024-го количество таких предприятий должно увеличиться вдвое. Экспорт - это прежде всего контакт двух сторон, который в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции наладить проблематично. Бизнес вынужден держать социальную дистанцию. С международными партнерами общение проходит в онлайн-формате.

«В первую очередь мы экспортируем продукты питания и все, что связано с сельхозпроизводством», - сообщил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Компания, которая занимается производством одежды для атлетов по всему миру, сумела избежать серьезных экономических проблем. Руководитель швейного предприятия Алексей Суркин рассказал, как ему и его команде удалось достичь положительного результата.

«Именно сейчас выход на зарубежный рынок упрощается, потому что постоянно выходят какие-то технологии, маркетинговые инструменты, и мы находимся на острие всего этого, постоянно учимся и выходим на новые рынки», - пояснил он.

На форуме, посвященном итогам 2020-го и вопросам развития экспорта в регионе в следующем году, выступления ряда спикеров прошли в дистанционном режиме.