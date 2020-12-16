Сетевое издание|18+|Среда|16 дек 2020|20:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

В Пензе обсудили проблемы экспорта местной продукции

Печать

Пандемия поставила бизнес в жесткие условия, однако большинство пензенских компаний сумело приспособиться к суровым реалиям 2020-го. Показатели экспорта в области выросли на треть. Регион занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе по вывозу продукции за рубеж.

«Это очень непростой процесс - выйти на зарубежные рынки, но этим нужно заниматься. Сейчас у нас 428 компаний, которые осуществляют экспортную деятельность, из них 385 компаний малого и среднего бизнеса», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По его словам, к концу 2024-го количество таких предприятий должно увеличиться вдвое. Экспорт - это прежде всего контакт двух сторон, который в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции наладить проблематично. Бизнес вынужден держать социальную дистанцию. С международными партнерами общение проходит в онлайн-формате.

«В первую очередь мы экспортируем продукты питания и все, что связано с сельхозпроизводством», - сообщил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Компания, которая занимается производством одежды для атлетов по всему миру, сумела избежать серьезных экономических проблем. Руководитель швейного предприятия Алексей Суркин рассказал, как ему и его команде удалось достичь положительного результата.

«Именно сейчас выход на зарубежный рынок упрощается, потому что постоянно выходят какие-то технологии, маркетинговые инструменты, и мы находимся на острие всего этого, постоянно учимся и выходим на новые рынки», - пояснил он.

На форуме, посвященном итогам 2020-го и вопросам развития экспорта в регионе в следующем году, выступления ряда спикеров прошли в дистанционном режиме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Еще не всё зерно, сахар, подсолнечной масло вывезли???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Именно сейчас выход на зарубежный рынок упрощается, потому что постоянно выходят какие-то технологии, маркетинговые инструменты, и мы находимся на острие всего этого, постоянно учимся и выходим на новые рынки»
бла-бла-бла Какие ещё технологии?))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте