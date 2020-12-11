Банк «Кузнецкий» победил в номинации «Лучший банк моего города»

11.12.2020 | 10:58

В четверг, 10 декабря, прошло онлайн-награждение победителей Национальной банковской премии - 2020, объявлены победители в 17 номинациях.

Награждение провел президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян. Он отметил, что, хотя церемония проходит в непривычном формате, на качестве представленных во всех номинациях кейсов это никак не отразилось. Несмотря на ограничительные меры из-за COVID-19, финансовые организации: банки, страховые компании, финтех, инвестиционный бизнес - продолжают улучшать и развивать разнообразные продукты и сервисы, не боятся представить эти продукты публично, а также для оценки экспертов рынка.

Предварительно на сайтах Ассоциации российских банков и Национального банковского журнала организовали интернет-голосование. Его итоги показали, как банки и компании умеют работать со своей аудиторией.

В номинации «Лучший банк моего города» победу одержало ПАО Банк «Кузнецкий». В текущем году оно отметило свое 30-летие.

Банк «Кузнецкий» благодарит своих клиентов, партнеров и жителей Пензенской области за оказанное доверие.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.