Стало известно, на что область будет тратить деньги в ближайшие годы

12.11.2020 | 14:30

По прогнозам, в 2021 году доход бюджета Пензенской области составит 57 млрд 362 млн 290 тыс. 700 рублей, расходы будут равняться 56 млрд 153 млн 636 тыс. 600. Профицит - 1 млрд 208 млн 654 тыс. 100 рублей.

В 2022-м планируется получить 57 млрд 643 млн 509 тыс. 600 рублей, израсходовать 57 млрд 247 тыс. 635 тыс. 500, в 2023-м - 59 млрд 616 млн 114 тыс. и 59 млрд 117 млн 25 тыс. 300 соответственно.

Эти цифры в четверг, 12 ноября, на публичных слушаниях озвучила врио заместителя министра финансов региона Марина Забара.

По ее словам, бюджет области останется социально ориентированным.

Средства потребуются на продолжение строительства хирургического корпуса в Кузнецке, возведение лабораторно-диагностического корпуса областного онкодиспансера, реконструкцию планетария, разработку проектной документации на здание бывшего кинотеатра «Родина».

Кроме того, планируется капитально отремонтировать чемодановскую больницу, областной онкодиспансер, модернизировать детские школы искусств, продолжить строительство дополнительного корпуса Губернского лицея, возвести школы в селах Чемодановка и Мичурино, детские сады в Пензе, Белинском, Бессоновке, Лунине, Кривошеевке и Засечном.

Впереди - капремонт Пензенской школы-интерната, модернизация театра юного зрителя, продолжение строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий учреждений культуры.

«Каждый из жителей региона может ознакомиться и оставить свои замечания, которые будут учтены при утверждении бюджета», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.