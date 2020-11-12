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Экономика

Стало известно, на что область будет тратить деньги в ближайшие годы

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По прогнозам, в 2021 году доход бюджета Пензенской области составит 57 млрд 362 млн 290 тыс. 700 рублей, расходы будут равняться 56 млрд 153 млн 636 тыс. 600. Профицит - 1 млрд 208 млн 654 тыс. 100 рублей.

В 2022-м планируется получить 57 млрд 643 млн 509 тыс. 600 рублей, израсходовать 57 млрд 247 тыс. 635 тыс. 500, в 2023-м - 59 млрд 616 млн 114 тыс. и 59 млрд 117 млн 25 тыс. 300 соответственно.

Эти цифры в четверг, 12 ноября, на публичных слушаниях озвучила врио заместителя министра финансов региона Марина Забара.

По ее словам, бюджет области останется социально ориентированным.

Средства потребуются на продолжение строительства хирургического корпуса в Кузнецке, возведение лабораторно-диагностического корпуса областного онкодиспансера, реконструкцию планетария, разработку проектной документации на здание бывшего кинотеатра «Родина».

Кроме того, планируется капитально отремонтировать чемодановскую больницу, областной онкодиспансер, модернизировать детские школы искусств, продолжить строительство дополнительного корпуса Губернского лицея, возвести школы в селах Чемодановка и Мичурино, детские сады в Пензе, Белинском, Бессоновке, Лунине, Кривошеевке и Засечном.

Впереди - капремонт Пензенской школы-интерната, модернизация театра юного зрителя, продолжение строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий учреждений культуры.

«Каждый из жителей региона может ознакомиться и оставить свои замечания, которые будут учтены при утверждении бюджета», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

По прежнем на бордюры и плитку?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Средства потребуются на продолжение строительства хирургического корпуса в Кузнецке, возведение лабораторно-диагностического корпуса областного онкодиспансера, реконструкцию планетария, разработку проектной документации на здание бывшего кинотеатра «Родина».
Опять? У меня дежавю или это бюджетная петля времени?

Гость||

На храмы деньги выделят?

Гость||

кстати на хапремонт зданий учреждений культуры деньги пойдут из нашего кармана!

Гость||

Фестиваль цыганской культуры надо провести в Чемодановке.

Гость||

Гость писал(a):

кстати на хапремонт зданий учреждений культуры деньги пойдут из нашего кармана!
А на все остальное не из нашего?

Гость||

Гость писал(a):

По прежнем на бордюры и плитку?
На себя любимую и естественно на распилы между своими. Ливнёвый бассейн на Шуисте построили в 2018 году за 100 с лишним миллионов ,в 2019 году демонтировали,теперь там болото и новый собираются строить ,а лица всё те же Агамагомедов-Умнов-Техстрой ,только вместо Кувайцева уже Лузгин ,ну и ....

Гость||

Еще предлагаю дырявых кентавров везде наставить. Копии наплодить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

разработку проектной документации на здание бывшего кинотеатра «Родина».
Сделать ЗАГС,что-бы попы получали доход от венчаний?

Рука руку моет?

Гость||

А церков-склеп под свои трупы на Советской площади, на свои будут строить посредники божьи?

Гость||

Гость писал(a):

Еще предлагаю дырявых кентавров везде наставить. Копии наплодить.
Стадо других уже в планах и Вам объявляли об этом.

Гость||

Гость писал(a):

А церков-склеп под свои трупы на Советской площади
Оне решили пожить ещё

Гость||

К этим планам есть одно, но большое, НО! Да кто ж народ послушает, сделают всё вопреки и по-своему.

НЕОБХОДИМО СРОЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ОГРОМНОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ НУЖД ВСЕЙ ОБЛАСТИ! Это самая главная и первостепенная задача! Раз уж губернатор, по его признанию, не спит по ночам и всё думает о народе, то вот пусть эта мысль-задача и сверлит его мозг денно и нощно!!

Гость||

А на развитие троллейбуса?

Гость||

Гость писал(a):

А на развитие троллейбуса?
Завтра...

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Имя: Гость
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