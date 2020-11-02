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Экономика

«Дамате» ввела в оборот 2 000 га залежных земель в Пензенской области

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В 2020 году в Пензенской области группа компаний «Дамате» ввела в оборот около 2 000 гектаров залежных земель. Увеличение площади земель сельхозназначения связано с дальнейшим развитием собственной кормовой базы для растущего поголовья птицы в рамках реализации проекта по производству мяса индейки мощностью до 155 тысяч тонн продукции в год.

«Агротехнические мероприятия по восстановлению пашни - высокозатратный, длительный и технологически сложный процесс. Несмотря на это, «Дамате» с первого дня работы в регионе проводит планомерную работу по расширению площади обрабатываемых земель. Только за два последних года компания вернула в оборот около 4 400 га ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения», - отметил генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Лидером по объемам ввода стал Мокшанский район, где посевные площади «Дамате» расширились на 884 га. В Наровчатском районе в оборот возвращено 320 га земель, в Пачелмском - 741, в Колышлейском - более 37.

Только в 2020 году компания вложила в мероприятия по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель более 13 млн рублей.

По данным Министерства сельского хозяйства Пензенской области, товаропроизводители региона - и крупные агрохолдинги, и фермерские хозяйства - ежегодно активно занимаются вводом участков в оборот. Ведомство отметило «Дамате» в числе передовых предприятий, работающих в этом направлении.

В этом году перед аграриями области стоит план по вводу 37 тысяч га, из них на отчетную дату уже включено в оборот 32 тысячи га.

Напомним, что растениеводство является одним из важных звеньев в вертикально интегрированной деятельности «Дамате». Общий земельный банк компании в регионе на сегодня составляет порядка 43,5 тысячи га, из них около 32 тысяч га используются для ведения сельскохозяйственного производства. Угодья расположены в семи районах: Нижнеломовском, Мокшанском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Колышлейском и Пачелмском.

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