В Пензе обсудили защиту прав бизнесменов и меры их поддержки

02.10.2020 | 20:04

Выжить бизнесу в период пандемии - задача непростая, но выполнимая. На открытом мероприятии регионального отделения общероссийской организации «Опора России» говорили о защите прав предпринимателей и о мерах поддержки их деятельности государством в это непростое время.

«Многие предприниматели оказались на грани разорения, кто-то закрылся. И вторая волна, которая наступает практически, ставит под угрозу тех, кто выжил. Наша задача - выстроить конструктивный диалог между бизнесом, органами власти и органами надзора», - отметил председатель пензенского отделения общероссийской организации «Опора России» Денис Каширов.

«Благодаря тем мерам поддержки, которые были запущены, федеральным и региональным, в экономику региона, а именно в поддержку малого и среднего предпринимательства было влито почти 13 миллиардов рублей. Большая цифра или маленькая, но чтобы судить: бюджет Пензенской области - около 60 миллиардов», - пояснил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов.

Помощь проявилась в установлении различных налоговых льгот, выдаче беспроцентных кредитов или займов с минимальной ставкой. Хозяйствующим субъектам выделялись субсидии для поддержания рабочих мест.

Защита прав предпринимателей - одно из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры. На некоторые ситуации, связанные с бюрократическими проволочками, нужно реагировать быстро.

«На каждый факт нарушения следовала принципиальная реакция. За проведение проверок в отсутствие предусмотренных законом оснований к административной ответственности привлекались должностные лица Государственной инспекции труда, управления Россельхознадзора, Роскомнадзора, управления по регулированию тарифов энергоснабжения области. И результаты этих проверок признавались недействительными», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

«Тема очень серьезная. Теперь, когда мы подводим итоги, можно сказать, что «Опора России», которой исполнилось 18 лет, как раз в этот период «выстрелила» особенно сильно», - подчеркнул первый вице-президент общероссийской организации «Опора России» (г. Москва) Азат Газизов.