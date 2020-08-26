Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 7 месяцев 2020 года

26.08.2020 | 10:54

С начала 2020 года банк «Кузнецкий» получил чистый валовый доход в размере 298,9 млн рублей, чистых процентных доходов - 169,5 млн рублей, чистых комиссионных доходов и прочих доходов - 129,4 млн рублей.

Общий объем доходов по состоянию на 1 августа составил 465 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения - 24,9 млн рублей, чистая прибыль - 19,3 млн рублей.

Активы банка на начало августа 2020 года стали равняться 6,3 млрд рублей. К аналогичной дате 2019 года они выросли на 3%. Собственный капитал банка - 677 млн рублей.

С начала года финансовое учреждение предоставило предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму, превысившую 3 млрд рублей. Кредитный портфель банка с начала года увеличился на 12% и составил 4,4 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 15% и на 1 августа превысил 3,2 млрд рублей, физических лиц - 1,1 млрд руб. Зафиксирован рост в 16% по сравнению с аналогичной датой 2019-го.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 5,6 млрд рублей, рост - 3% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на 1 августа 2020-го стал равняться 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 18% и превысили 2,3 млрд рублей, остатки на счетах физических лиц приросли на 36% к аналогичной дате прошлого года.

Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 63 млн рублей.

Финансовое учреждение продолжило политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, которые на 1 августа 2020 года превысили 2 млрд рублей.

Значения нормативов на 1 августа составляют:

- Н1.2 - 8,2% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%)

- Н1.0 - 10,7% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%)

- Н3 - 69,4% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Показатели рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.