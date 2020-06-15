В Пензенской области от града пострадало почти 10 000 га посевов

В Пензенской области частично оценили ущерб, нанесенный сельскому хозяйству из-за разгула стихии. Сильный дождь с градом прошел в регионе в ночь с 12 на 13 июня.
«Сколько посевов погибло в результате выпадения града?» - спросил губернатор Иван Белозерцев во время видеоконференции, состоявшейся утром в понедельник, 15 июня.
«Полной гибели нет, есть частичное полегание озимых культур, градобой свеклы и подсолнечника на площади 9 105 га», - доложил заместитель министра сельского хозяйства области Эдуард Каташов.
Глава региона поручил проанализировать, в каких районах нанесен ущерб, выяснить, возможна ли федеральная поддержка пострадавшим растениеводам.
«Вообще это пример того, что нужно посевы страховать. У нас страховать не хотят, привыкли на авось. А сейчас бы проблем не было: оформили бы должным образом и получили страховые выплаты», - констатировал Иван Белозерцев.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Град против народосбережения?