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Экономика

Пензенские статистики рассказали об изменениях цен на продукты

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Сотрудники Пензастата сравнили цены на продукты за апрель и май и зарегистрировали среднее снижение на плодоовощную группу товаров, включая картофель, на 4,5%.

Рекорд по колебанию стоимости вновь поставили лимоны. В апреле цена на них выросла в среднем в 2,6 раза по сравнению с мартом. В мае же она снизилась на 41%.

Также в начале апреля вместе с лимонами взлетела цена на чеснок - по сравнению с апрелем она увеличилась на 34,3%. В мае стоимость специи упала на 24,8%.

Также снизилась цена репчатого лука на 8,8%, томатов - на 8,3%, свежих огурцов - на 7,1%, белокочанной капусты - на 4,3%.

В то же время свекла столовая подорожала на 10%, морковь - на 3,1%, яблоки - на 5,5%, бананы - на 4,9%.

Снижение стоимости яиц составило 8,4%, сахара-песка - 3,2%.

«На 7% поднялись цены на крупы и бобовые. В частности, рис подорожал на 9,7%, гречневая крупа-ядрица - на 7,7%, горох и фасоль - на 5,6%», - сообщила начальник отдела статистики цен и финансов Пензастата Ирина Усанова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

может статисты?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.06.2020 12:46|

может статисты?

что хотел от людей закончивших 9 классов???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В апреле цена на них выросла в среднем в 2,6 раза по сравнению с мартом. В мае же она снизилась на 41%.
penzainform.ru писал(a):
по сравнению с апрелем она увеличилась на 34,3%. В мае стоимость специи упала на 24,8%.
Конечно же, это уверенное снижение цен! Пора прожиточный минимум пересчитывать в сторону уменьшения!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

снижение на 4,5%.
penzainform.ru писал(a):
снижение на плодоовощную группу товаров, включая картофель, на 4,5%.
Спасибо партии и правительству, что народосберегает нас грешных.

Имя: Гость
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