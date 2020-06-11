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Экономика

Н. Бабаев прокомментировал известие о планах губернатора на 2-й срок

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Совладелец и председатель Совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев прокомментировал политическое событие, произошедшее в четверг, 11 июня. В этот день Президент РФ Владимир Путин одобрил участие губернатора Ивана Белозерцева в выборах главы региона 13 сентября.

«Крупные инвестиционные проекты федерального значения могут быть реализованы только при грамотно налаженном партнерстве бизнеса и региональных властей. Сотрудничество между «Дамате» и правительством Пензенской области - наглядный тому пример. Мы работаем в тесном взаимодействии с губернатором Иваном Белозерцевым с 2015 года, объем и важность работы, проделанной за это время, сложно переоценить.

За период с 2015 по 2019 год «Дамате» инвестировала в экономику Пензенской области свыше 40 млрд рублей. Совместными усилиями в регионе был запущен ряд крупных предприятий, еще несколько инвестиционных проектов находятся в стадии активной реализации. Иван Александрович принимает самое непосредственное участие в процессе, тщательно вникает в детали, регулярно посещает производственные площадки компании, лично следит за ходом работ на объектах.

Неравнодушное отношение к инвесторам со стороны губернатора является неотъемлемой частью благоприятного инвестиционного климата в регионе и положительно влияет на экономическую и социальную сферы», - заявил Наум Бабаев.

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