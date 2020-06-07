Эпидемия COVID-19 в регионе: сфера каких услуг пострадала больше всего

07.06.2020 | 14:18

Пензастат обнародовал данные по объему платных услуг за январь - апрель 2020 года. Ограничительные мероприятия, введенные в области из-за распространения коронавируса, сказались на экономике не самым благоприятным образом.

Так, объем платных услуг, оказанных пензенцам в первые четыре месяца 2020 года, составил 19,8 млрд рублей. Это 91,6% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Больше всего потерь понес туристический бизнес. За январь - апрель за свои услуги турагентства и туроператоры выручили 171,1 млн рублей, а гостиницы и аналогичные организации - 156 млн рублей. По сравнению с теми же месяцами 2019-го это составило лишь 58,7% и 57,4% соответственно.

Сократилась выручка развлекательных центров, кинотеатров, концертных залов, театров.

«Объем услуг культуры за январь - апрель 2020 года составил 66,1% (в сопоставимых ценах) к уровню прошлого года», - отметили в отделе статистики торговли и услуг.

Таким образом, в числе тех, кто понес большие финансовые потери, оказались именно учреждения культуры и досуга.

Что касается таких организаций, как фитнес-клубы и тренажерные залы, то объем их услуг упал больше чем на 25%.