Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 июн 2020|14:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Экономика

Эпидемия COVID-19 в регионе: сфера каких услуг пострадала больше всего

Печать

Пензастат обнародовал данные по объему платных услуг за январь - апрель 2020 года. Ограничительные мероприятия, введенные в области из-за распространения коронавируса, сказались на экономике не самым благоприятным образом.

Так, объем платных услуг, оказанных пензенцам в первые четыре месяца 2020 года, составил 19,8 млрд рублей. Это 91,6% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Больше всего потерь понес туристический бизнес. За январь - апрель за свои услуги турагентства и туроператоры выручили 171,1 млн рублей, а гостиницы и аналогичные организации - 156 млн рублей. По сравнению с теми же месяцами 2019-го это составило лишь 58,7% и 57,4% соответственно.

Сократилась выручка развлекательных центров, кинотеатров, концертных залов, театров.

«Объем услуг культуры за январь - апрель 2020 года составил 66,1% (в сопоставимых ценах) к уровню прошлого года», - отметили в отделе статистики торговли и услуг.

Таким образом, в числе тех, кто понес большие финансовые потери, оказались именно учреждения культуры и досуга.

Что касается таких организаций, как фитнес-клубы и тренажерные залы, то объем их услуг упал больше чем на 25%.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эпидемия COVID-19 в регионе: сфера каких услуг пострадала больше всего
Как с эпидемией рака

Гость||

Каким образом они прибыль получили если были закрыты?

Гость||

Это за первые 4 месяца статистика, они же не 4 месяца закрыты

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте