В Пензенской области цены на фрукты выросли, на ритуальные услуги - упали

27.05.2020 | 10:10

Специалисты Пензастата сравнили потребительские цены на товары и услуги за март и апрель текущего года. В целом за месяц они увеличились на 1,1%. Продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 2,5%, непродовольственные - на 0,4%, а услуги, напротив, подешевели на 0,3%.

Заметнее всего стало снижение цен на свежие огурцы (25,4%) и помидоры (14,4%). Значительно подорожали репчатый лук (64,9%), картофель (38,6%), чеснок (34,3%), белокочанная капуста (24,2%), морковь (22,7%), свекла столовая (10,6%).

На 26,3% выросла стоимость гречневой крупы-ядрицы, на 13,4% - шлифованного риса, на 11,1% - соли, на 10,4% - сахара, на 8,9% - яиц.

Что касается фруктов и цитрусовых, то они подорожали на 20,3%. Рекорд поставили лимоны - цена на них выросла в среднем в 2,6 раза. Также значительно - на 28,9% - подорожали апельсины. Несколько меньше показатель роста цен на яблоки (12,2%), бананы (11,2%), виноград (10,2%).

Среди товаров непродовольственной группы в апреле отмечено небольшое снижение цен на пылесосы, стационарные телефонные аппараты, электрочайники.

Подорожали туалетное мыло (4,6%), перевязочные материалы (4,4%), медикаменты (3,6%), сухие корма для домашних животных (3,5%).

В регионе ритуальные услуги подешевели на 10% (ранее на них отмечался рост цен).

«Также уменьшилась стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов дальнего следования на 5,8 и 5,3% соответственно. Кроме того, полет в салоне экономического класса самолета подешевел на 2%», - сообщила начальник отдела статистики цен и финансов Пензастата Ирина Усанова.