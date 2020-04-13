Банк «Кузнецкий» выдает кредиты под 0% малому и среднему бизнесу

13.04.2020 | 11:45

Банк «Кузнецкий» подписал соглашение с Министерством экономического развития РФ и включен в список уполномоченных банков по предоставлению льготных кредитов под 0% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса для выдачи заработной платы и сохранения численности сотрудников.

Беспроцентные кредиты в банке могут оформить предприниматели из перечня пострадавших отраслей экономики. Срок действия льготной ставки составит до 6 месяцев.

«Поддержка малого и среднего бизнеса в это нестабильное время - одна из первостепенных задач банка «Кузнецкий». Мы всегда стремимся участвовать в различных мерах поддержки МСП и улучшить финансовое состояние клиентов. Предоставление краткосрочных кредитов на выплату заработной платы под нулевую процентную ставку - одна из важнейших мер, которую мы можем предоставить своим клиентам в кризисной ситуации», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Как прокомментировал министр экономического развития РФ Максим Решетников, деньги на субсидию будут выделены из резервного фонда. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчете на 6 месяцев, что позволит малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный ресурс. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд рублей, охват - 1,5 миллиона сотрудников.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.