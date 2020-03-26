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Экономика | Губернатор ответил на вопросы подписчиков о проблемах в экономике

26.03.2020|08:12
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обозначил главные задачи, стоящие перед органами власти в период пандемии коронавируса. Своей позицией он поделился с подписчиками в соцсетях.

«Очень внимательно читаю ваши личные сообщения в Direct и комментарии. Многие из них связаны с экономическими последствиями пандемии. Вопросы обоснованные», - констатировал глава региона.

По его словам, правительство сейчас работает «не только над тем, чтобы остановить рост числа заболевших (это самое важное!), но и чтобы минимизировать проблемы в экономике».

В связи с этим планируется принять ряд срочных мер.

«Будут поддержаны предприятия промышленности, аграрного сектора, туризма, спорта, досуга, общественного питания и торговли. От этого зависят судьбы тысяч людей, работающих в данных сферах», - написано в видеоролике, опубликованном на личных страницах губернатора в соцсетях.

В Пензенской области будет идти постоянный мониторинг рынка труда. Правительство готово работать с малым и средним бизнесом, испытывающим трудности.

«Сохранить здоровье граждан и обеспечить развитие экономики - две самые важные задачи органов власти», - подчеркивается в ролике.

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Источник — кадр instagram.com/ivan_belozercev_penza/
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Гость|26.03.2020 08:21|

penzainform.ru писал(a):

«Будут поддержаны предприятия промышленности, аграрного сектора, туризма, спорта, досуга, общественного питания и торговли. От этого зависят судьбы тысяч людей, работающих в данных сферах», - написано в видеоролике, опубликованом на личных страницах губернатора в соцсетях.
Неконкретная болтовня.

Гость|26.03.2020 08:30|

Гость писал(a):

туризма
Пусть озвучит конкретные меры по поддержке турагентсв. Кто, когда, сколько? А так - это пока одна болтология...

Гость|26.03.2020 08:34|

penzainform.ru писал(a):

Будут поддержаны
а про нищих не слова.

Гость|26.03.2020 08:37|

penzainform.ru писал(a):

Будут поддержаны предприятия
А

penzainform.ru писал(a):

тысяч людей, работающих в данных сферах
ты как поддержишь?

Гость|26.03.2020 08:39|

penzainform.ru писал(a):

правительство сейчас работает «не только над тем, чтобы остановить рост числа заболевших (это самое важное!)
Самое важное это найти от кого или как двое заболевших подхватили этот вирус. Не найдете источник вирус будет распространяться.

Гость|26.03.2020 08:41|

Гость писал(a):

Пусть озвучит конкретные меры по поддержке турагентсв. Кто, когда, сколько? А так - это пока одна болтология...
А зачем их поддерживать? Это производственная сфера? Страховка есть?

Гость|26.03.2020 08:41|

Гость писал(a):

А зачем их поддерживать? Это производственная сфера? Страховка есть?
Это люди. А у них семьи.

Имя: Гость
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