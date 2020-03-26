26.03.2020 | 08:12

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обозначил главные задачи, стоящие перед органами власти в период пандемии коронавируса. Своей позицией он поделился с подписчиками в соцсетях.

«Очень внимательно читаю ваши личные сообщения в Direct и комментарии. Многие из них связаны с экономическими последствиями пандемии. Вопросы обоснованные», - констатировал глава региона.

По его словам, правительство сейчас работает «не только над тем, чтобы остановить рост числа заболевших (это самое важное!), но и чтобы минимизировать проблемы в экономике».

В связи с этим планируется принять ряд срочных мер.

«Будут поддержаны предприятия промышленности, аграрного сектора, туризма, спорта, досуга, общественного питания и торговли. От этого зависят судьбы тысяч людей, работающих в данных сферах», - написано в видеоролике, опубликованном на личных страницах губернатора в соцсетях.

В Пензенской области будет идти постоянный мониторинг рынка труда. Правительство готово работать с малым и средним бизнесом, испытывающим трудности.

«Сохранить здоровье граждан и обеспечить развитие экономики - две самые важные задачи органов власти», - подчеркивается в ролике.

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