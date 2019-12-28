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Экономика | За год в Пензенской области погашены долги по налогам на 250 млн рублей

28.12.2019|16:37
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250 миллионов рублей - такова сумма задолженности, погашенной в 2019 году благодаря работе межведомственной комиссии по налогам и сборам.

В течение года комиссия провела 10 выездных заседаний в городах и районах области. На них приглашались представители организаций, испытывающих финансовые трудности, где допустили образование задолженности по налогам и сборам. Каждую ситуацию рассматривали индивидуально.

Для достижения максимального эффекта на каждой комиссии присутствуют представители местной власти, налоговых органов, судебных приставов и других ведомств, которые хорошо знают ситуацию по каждому неплательщику. Благодаря совместной работе в самых сложных ситуациях разрабатывались индивидуальные графики погашения задолженности.

«Деятельность комиссии будет продолжена. Уже утвержден график работы на 2020 год», - сообщили в пресс-службе Министерства экономики Пензенской области.

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