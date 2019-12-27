27.12.2019 | 09:57

В четверг, 26 декабря, в Кузнецке на заключительной сессии Собрания представителей города утвердили бюджет на 2020 год.

«Прогнозируемый уровень доходов составляет 1 млрд 862 млн 452 тыс. рублей, расходов - 1 млрд 910 млн 452 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета в 2020 году составит 48 млн», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Основную часть денег планируют потратить на содержание и развитие социально-культурной сферы, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В бюджете предусмотрели средства на дальнейшую реализацию программы «Формирование комфортной городской среды», разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт центральной библиотеки имени А. Н. Радищева, гимназий № 1 и 9, капремонт МЭЦ «Юность», мемориального комплекса «Холм воинской славы», строительство станции обезжелезивания воды, капремонт образовательных учреждений и участков водопровода на улицах Полевой, Чкалова и Горького, восстановление дорог.