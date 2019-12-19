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Экономика | Пензенские бизнесмены боролись за право ставить киоски на городской земле

19.12.2019|17:38
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800 тысяч рублей поступит в бюджет Пензы благодаря сдаче муниципальной земли в аренду. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

За право размещать киоски и павильоны на городской земле предприниматели боролись на аукционе. Всего выставили пять лотов, на которые претендовали 11 бизнесменов, продающих продовольственные товары.

Как выяснилось во время торгов, участки оказались привлекательным объектом вложения денег для владельцев так называемых нестационарных торговых объектов. Начальная цена годовой платы за аренду земли, где будут расположены коммерческие точки, выросла в пять раз.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|19.12.2019 18:13|

Чтобы их поссохрощали, срезали зарплату, лишили премий, и побольше электронных торгов!!!! Тогда они завоют!!!!!

Гость|19.12.2019 18:14|

Экая невидаль!.. "Теперь в Кузнецке процедура участия в аукционах на получение земельных участков или разрешения для ведения нестационарной торговли станет прозрачнее.

Теперь же никаких закрытых конвертов во время участия в аукционах не будет. Все торги станут проводить публично, а победителей определять путем голосования."

https://www.penzainform.ru/news/social/2016/06/07/v_kuznetcke_izmenyat_protceduru_uchastiya_v_auktcionah_na_poluchenie_zemli.html?p=3

Гость|19.12.2019 18:17|

Гость писал(a):

Экая невидаль!.. "Теперь в Кузнецке процедура участия в аукционах на получение земельных участков или разрешения для ведения нестационарной торговли станет прозрачнее.

Теперь же никаких закрытых конвертов во время участия в аукционах не будет. Все торги станут проводить публично, а победителей определять путем голосования."

https://www.penzainform.ru/news/social/ ... i.html?p=3

а до того было всё мутно? Так кто же мутил тему?

Имя: Гость
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