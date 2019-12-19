19.12.2019 | 17:38

800 тысяч рублей поступит в бюджет Пензы благодаря сдаче муниципальной земли в аренду. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

За право размещать киоски и павильоны на городской земле предприниматели боролись на аукционе. Всего выставили пять лотов, на которые претендовали 11 бизнесменов, продающих продовольственные товары.

Как выяснилось во время торгов, участки оказались привлекательным объектом вложения денег для владельцев так называемых нестационарных торговых объектов. Начальная цена годовой платы за аренду земли, где будут расположены коммерческие точки, выросла в пять раз.