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Экономика | В 2019 году «Дамате» поставила за рубеж более 1 400 тонн продукции

17.12.2019|14:15
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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в Российской Федерации, подвела итоги поставок на экспорт продукции из мяса индейки за 2019 год. Объем продаж за рубеж составил более 1 400 тонн.

В течение 12 месяцев продукция «Дамате» - голень, крыло, филе бедра и филе грудки индейки - поставлялась в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Африку и страны СНГ. Самый большой объем - свыше 700 тонн - был отправлен в Китай. Более 250 тонн экспортировано в Объединенные Арабские Эмираты, отгрузка в Африку составила более 400 тонн.

ГК «Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015 году. У компании имеются разрешения на экспорт продукции в страны Европейского Союза, ЕАЭС и еще в 18 стран мира, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг, страны Африки и Ближнего Востока.

В 2019 году «Дамате» вошла в список 10 первых российских компаний, получивших разрешение на экспорт продукции из мяса птицы в Китай, и начала поставки в эту страну.

В 2020-м «Дамате» планирует увеличить объемы экспорта и отправить за рубеж продукции на общую сумму около 25 млн долларов США.

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