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Экономика | ВТБ выдал пензенским компаниям свыше 1 млрд рублей льготных кредитов

06.12.2019|16:11
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За девять месяцев 2019 года кредитный портфель ВТБ в Пензенской области по программам господдержки увеличился на 12% и составил более 3,2 млрд рублей.

Основную долю в портфеле составляют кредиты, выданные по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ для предприятий агропромышленного комплекса, - более 2 млрд рублей.

На кредиты, оформленные по программам Минэкономразвития РФ («Программа 674», «Программа 1706», «Программа 1764») приходится более 990 млн рублей, по программе Корпорации МСП - более 254 млн рублей.

В Пензенской области за отчетный период ВТБ профинансировал местные компании на сумму свыше 1 млрд рублей. Из низ 600 млн предоставлено по программе Минсельхоза РФ и 420 млн - по «Программе 1764».

«ВТБ является одним из ключевых банков в реализации программ господдержки для компаний среднего и малого бизнеса. За счет льготного финансирования предприятия региона получают необходимую финансовую поддержку на выгодных условиях и имеют возможность модернизировать и расширять свои производства.

Спрос на кредитные ресурсы по льготной ставке у пензенского бизнеса растет. Мы продолжаем активно развивать это направление, совершенствуя качество сервиса согласно новой стратегии ВТБ. Мы нацелены стать банком первого выбора для клиентов благодаря глубокому пониманию их потребностей и предложению актуальных финансовых продуктов», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

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Гость|06.12.2019 16:20|

Тоже что ли взять кредит на самолетик или яхту?

Гость|06.12.2019 16:26|

Что-то много позитива в последнее время про государственный ВТБ.

Имя: Гость
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