20.11.2019 | 16:49

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, увеличивает количество птицеводческих площадок в Пензенской области. В 2019 году введены в эксплуатацию 64 новых птичника подращивания и откорма птицы.

В связи с расширением проекта по производству и переработке индейки до 155 тысяч тонн в год к 2020-му компания наращивает количество птичников с фактических 392 корпусов до 488.

Новые площадки построены в двух районах региона - Спасском и Вадинском. Там ГК «Дамате» начала активную хозяйственную деятельность в 2018 году. При отборе территорий в расчет принималось наличие подходящих земельных участков, достаточное количество трудовых ресурсов, удаленность инженерных коммуникаций, наличие электрических мощностей, а также развитость транспортной сети.

В Спасском районе введены в эксплуатацию 24 новых корпуса откорма индейки на 248 тысяч посадочных мест. Это позволило в 2019 году посадить на откорм в общей сложности более 992 тысяч голов птицы.

В Вадинском районе запущена площадка подращивания, рассчитанная на 264 тысячи посадочных мест. На ней в течение года было выращено и отправлено на дальнейший откорм более одного миллиона индюшат. Кроме этого, в Вадинске появились 40 новых корпусов откорма, в которых вырастили свыше 1,1 миллиона голов индейки.

Благодаря введению новых птичников компания «Дамате» обеспечила рабочими местами в двух районах области более 210 человек.

Сначала суточные цыплята из собственного инкубатория «Дамате», расположенного в Нижнеломовском районе, попадают на специально оборудованные площадки подращивания, а потом - на площадки откорма. При этом откорм самок и самцов осуществляется раздельно. Сами птичники удалены друг от друга для соблюдения норм биологической безопасности.

Большинство процессов на птицеводческих площадках автоматизировано: кормление, поение, вакцинация, вентиляция, климат-контроль. Управление системами жизнеобеспечения птичников, контроль за процессами подращивания и откорма ведется с использованием искусственного интеллекта. Вся информация в режиме онлайн круглосуточно поступает в единый ситуационный центр «Дамате» в Пензе.

ГК «Дамате» продолжает строительство птичников в Пензенской области. В планах компании в ближайшие полгода ввести в эксплуатацию еще 9 новых площадок.