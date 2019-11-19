19.11.2019 | 10:29

Во вторник, 19 ноября, на сессии регионального парламента депутаты приняли в первом чтении бюджет области на 2020 год. Проект представила министр финансов региона Любовь Финогеева.

По прогнозам, общий объем областной казны составит 55 млрд 930 млн 191,6 тыс. руб. Расходы планируются в сумме 56 млрд 649 млн 342,1 тыс. руб.

В законопроекте также изложены финансовые перспективы на следующие два года. В 2021 году доходы планируются в сумме 52 млрд 650,7 млн, расходы - 52 млрд 46,8 млн. В 2022 году соответственно эти суммы составят 53 млрд 550,2 млн и 53 млрд 21,8 млн.

Таким образом, согласно проекту, в 2020 году бюджет запланирован с дефицитом в размере 719,2 млн руб. А вот в дальнейшем казна будет профицитной - суммы составят 603,9 млн в 2021 и 528,4 млн руб. в 2022 году.

За проект бюджета проголосовали 28 депутатов, против - 2, воздержался - 1. Второе, окончательное чтение пройдет на декабрьской сессии Заксобра.