18.11.2019 | 17:22

Если в одной статье расходов добавить денег, то в другой придется убавить. Возникает вопрос, на что потратить казенные средства в первую очередь и при этом серьезно не нарушить сбалансированность муниципального бюджета. Его проект на 2020 год разбирают на всех профильных комиссиях думы.

Ольга Завьялкина не скрывает, что дефицит практически по всем сферам и отраслям.

«Недозаложено средств на освещение - минус 20, на транспорт - минус 22, на благоустройство - 49 (я округляю) и на уборку города - 150 миллионов рублей», - сообщила она.

И это еще далеко не все статьи расходов. Так, на капитальный ремонт учреждений образования (школ, детских садов) в проекте значится скромная сумма: 48 миллионов рублей из требуемых 629 миллионов.

Материальную поддержку образовательным учреждениям оказывают и депутаты - из денег, которые выделяют на выполнение наказов избирателей, в 2020-м это будет всего 1 миллион на округ. Средства идут и на асфальтирование дорожек к школам, замену окон в детских садах.

А ведь есть и другие нужды. Да и зоны ответственности народных избранников выросли.

«Нужно на каждый округ выделять порядка трех миллионов», - пояснил депутат Пензенской городской думы Денис Желиховский.

«Как только будет понятно, что доходы позволяют нам увеличить ту или иную статью наших расходов, пожеланий, конечно, мы будем это держать на контроле и такие решения своевременно принимать», - заявил глава города Пензы Владимир Мутовкин.