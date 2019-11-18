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Экономика | На ремонт садов и школ заложили в 13 раз меньше денег, чем нужно

18.11.2019|17:22
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Если в одной статье расходов добавить денег, то в другой придется убавить. Возникает вопрос, на что потратить казенные средства в первую очередь и при этом серьезно не нарушить сбалансированность муниципального бюджета. Его проект на 2020 год разбирают на всех профильных комиссиях думы.

Ольга Завьялкина не скрывает, что дефицит практически по всем сферам и отраслям.

«Недозаложено средств на освещение - минус 20, на транспорт - минус 22, на благоустройство - 49 (я округляю) и на уборку города - 150 миллионов рублей», - сообщила она.

И это еще далеко не все статьи расходов. Так, на капитальный ремонт учреждений образования (школ, детских садов) в проекте значится скромная сумма: 48 миллионов рублей из требуемых 629 миллионов.

Материальную поддержку образовательным учреждениям оказывают и депутаты - из денег, которые выделяют на выполнение наказов избирателей, в 2020-м это будет всего 1 миллион на округ. Средства идут и на асфальтирование дорожек к школам, замену окон в детских садах.

А ведь есть и другие нужды. Да и зоны ответственности народных избранников выросли.

«Нужно на каждый округ выделять порядка трех миллионов», - пояснил депутат Пензенской городской думы Денис Желиховский.

«Как только будет понятно, что доходы позволяют нам увеличить ту или иную статью наших расходов, пожеланий, конечно, мы будем это держать на контроле и такие решения своевременно принимать», - заявил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

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Гость|18.11.2019 19:12|

penzainform.ru писал(a):

Если в одной статье расходов добавить денег, то в другой придется убавить.
penzainform.ru писал(a):
Так, на капитальный ремонт учреждений образования (школ, детских садов) в проекте значится скромная сумма: 48 миллионов рублей из требуемых 629 миллионов.
Весь бюджет,при пособничестве администрации, слопали жрецы,которые в этот самый бюджет не платят налоги.А аппетит, у этой конторы вымысла ,только растет.

Гость|18.11.2019 19:20|

penzainform.ru писал(a):

«Недозаложено средств на освещение - минус 20, на транспорт - минус 22, на благоустройство - 49 (я округляю) и на уборку города - 150 миллионов рублей»,
Как Вы не поймете монастыри нужнее, особенно моно проживание очень способствует "повышению" демографии.

Гость|18.11.2019 19:28|

Сколько десятков миллионов выделено на 43 школу и 105 садик?

Гость|18.11.2019 19:46|

рубрика "экономика" очень интересная ,я бы назвал ее "новости даматэ".

Имя: Гость
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