23.10.2019 | 15:18

Группа компаний «Дамате» торжественно открыла новый комбикормовый завод и элеватор в Нижнем Ломове, в непосредственной близости от птицеводческих площадок компании. Инвестиции «Дамате» в комбикормовый завод составили 1,7 млрд рублей, в мощности по хранению - 0,7 млрд.

В мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, соучредитель и генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров. Среди гостей были представители Законодательного собрания региона, администрация Нижнеломовского района, поставщики оборудования, строители, работники компании.

Комбикормовый завод и элеватор - важные звенья в вертикально интегрированной структуре комплекса «Дамате» по производству и переработке индейки, мощность которого в 2020 году достигнет 155 тысяч тонн в убойном весе в год.

Объекты возвели на базе приобретенного в 2013 году старого элеватора. Новый призван обеспечить растущее поголовье птицы качественными комбикормами собственного производства. За несколько лет полуразрушенное предприятие превратилось в современный объект, оснащенный западным оборудованием.

Сейчас комбикормовый завод производит 28,5 тысячи тонн продукции в месяц. Там работают две линии грануляции мощностью 25 тонн в час каждая голландской компании VanAarsen. Обе линии оснащены модулями обработки пшеницы, обеспечивающими ее полноценное обеззараживание.

Кроме того, на заводе имеются склад мучного сырья на 3,5 тысячи тонн и стеллажный склад на 1,5 тысячи тонн. Процесс производства на предприятии полностью автоматизирован, благодаря программному обеспечению всем процессом управляют всего 10 человек в одной смене.

На элеваторе построили 10 силосов по 7,5 тысячи тонн каждый, объем единовременного хранения увеличился до 105 тысяч тонн. Элеватор рассчитан на прием 2,5 тысячи тонн сырья в сутки с возможностью подработки и сушки зерна.

В настоящее время на предприятии работают 224 человека, из них 55 - на элеваторе. Собственный транспортный парк предприятия насчитывает 240 единиц.

Всего в активе «Дамате» три элеватора и два комбикормовых завода. Совокупные мощности по производству кормов «Дамате» составляют 430 тысяч тонн в год, мощность единовременного хранения - 215 тысяч тонн.