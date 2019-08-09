09.08.2019 | 16:30

Более 25 стран, куда сурские аграрии поставляют свою продукцию, - эта география должна увеличиться за счет Китая и других азиатских и африканских государств.

Самые крупные сельхозпроизводители региона, которые занимаются растениеводством, обсудили, как увеличить экспорт зерна и масличных культур. Время требует перемен.

«Наша задача в этом году - обеспечить 101 миллион долларов экспорта продукции сельского хозяйства. И к 2024 году мы должны уже перейти за 200 миллионов долларов. Серьезные цифры», - отметил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Расчет становится убедительным, если учесть, что три года назад сумма вырученных денег равнялась 50 миллионам долларов. Для увеличения объемов экспорта есть все необходимые ресурсы.

«В этом году выделены новые виды государственной поддержки из бюджета, в том числе новый вид - поддержка экспортно ориентированных элеваторов, именно их модернизация, чтобы они могли соответствовать условиям, которые выставляют экспортеры, то есть страны дальнего зарубежья», - пояснил Андрей Бурлаков.

Сельскохозяйственный бизнес сложен, в нем множество нюансов, и в одиночку производителю сельхозпродукции очень трудно выйти на международный уровень, ведь речь идет о крупных партиях того же зерна и масла. Кроме того, не все страны с легкостью впускают на свой рынок иностранцев.