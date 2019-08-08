08.08.2019 | 12:24

В Пензенской области ГК «Дамате» приняла решение увеличить мощности завода по глубокой переработке мяса индейки, который строится в Нижнеломовском районе.

В проекте были заявлены 150 тонн в сутки, теперь это 214 тонн - за счет добавления автоматизации. Объем инвестиций составит 6,9 млрд рублей.

Ассортимент продукции, которую будут производить на заводе, станет включать сыровяленые и вареные колбасы, ветчины, сосисочные изделия и готовые к употреблению полуфабрикаты.

Решение возвести объект приняли в конце 2018 года, он расположится на одной площадке с заводом «Дамате» по убою и переработке индейки мощностью 155 тысяч тонн в год.

Сейчас уже закончено устройство фундамента основного здания и завершается строительство фундаментов комплекса инженерных сооружений. Идут работы по монтажу металлоконструкций основного здания, фасадных стеновых сэндвич-панелей, кровли, устройству внутренних площадок, дорог и др.

«Строительство завода ведется в рамках инвестиционного соглашения между «Дамате», правительством Пензенской области и АО «Россельхозбанк». Ввод завода в эксплуатацию создаст в регионе порядка 630 рабочих мест», - сообщили в компании.