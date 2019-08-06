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Экономика | Фонд «Поручитель» за 2019 год выдаст бизнесу 128 микрозаймов

06.08.2019|14:23
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В Пензенской области за семь месяцев 2019 года региональный фонд «Поручитель» выдал малому и среднему бизнесу уже 43 микрозайма на общую сумму 115 миллионов рублей. Это на 53% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Наибольший удельный вес микрозаймов составляют проекты по производству, сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовой поддержке» фонд «Поручитель» выдаст до конца года еще 85 микрозаймов.

Максимальная сумма займа из собственных средств фонда составляет уже не 3 млн, а 5 млн рублей - до такого размера она увеличена с 2019 года. А с 29 июля понижена процентная ставка: теперь она равняется 7,25%.

Еще одно направление работы фонда - предоставление поручительств субъектам МСП. С января по июль их выдали 29 на общую сумму 361 млн рублей. Благодаря этому было привлечено банковских кредитов на 706 млн (по сравнению с 2018 годом рост составил 39%).

Кстати, теперь расширен перечень имущества, которое фонд принимает в качестве залога. Так, он стал работать с землями сельхозназначения.

«В целом вы на правильном пути, есть неплохие результаты. Работайте над качеством выданных поручительств. Возврат средств тех, за кого вы поручаетесь, в банки - это важнейший показатель вашей работы», - одобрил работу фонда губернатор Иван Белозерцев.

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» - это федеральный проект в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он был разработан во исполнение майского указа Президента России Владимира Путина. «Следует совершенствовать и расширять линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса», - не раз подчеркивал глава государства.

В 2019 году фонд «Поручитель» был докапитализирован на 230 млн рублей. Из них 181 млн рублей направлен на льготное кредитование бизнеса, а 50 - на гарантийную поддержку.

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