23.07.2019 | 14:24

ГК «Дамате» за первые шесть месяцев 2019 года перечислила в бюджет Нижнеломовского района Пензенской области более 170 млн рублей налогов.

За весь 2018-й компания, которая сегодня является российским лидером по производству мяса индейки, отправила в бюджет этого муниципального образования более 261,7 млн.

За счет поступающих средств органы местного самоуправления могут развивать экономику и инфраструктуру, реализовывать социальные программы.

«Дамате» является бюджетообразующим предприятием для Нижнеломовского района, поскольку там расположены основные производственные объекты компании: инкубатор, птичники, комбикормовый завод, элеватор, птицеперерабатывающий завод. Сейчас в районе строится завод по глубокой переработке мяса индейки.

На местных площадках трудятся 3 458 человек. К концу года «Дамате» создаст в Нижнеломовском районе еще 300 рабочих мест.