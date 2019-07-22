22.07.2019 | 11:57

Предприятия ГК «Дамате» в Пензенской области выплатили за шесть месяцев 2019 года 631 млн рублей в виде налогов и сборов в бюджеты и социальные фонды РФ, из них почти половина - более 303 млн - поступили непосредственно в бюджет региона.

Таким образом, «Дамате» остается одним из главных аграрных налогоплательщиков в области. Ведь именно здесь расположен ее крупнейший в России комплекс по производству индейки.

В бюджеты районов присутствия компания перечислила следующие суммы: в Нижнеломовском - свыше 170 млн рублей, в Мокшанском - почти 11,5 млн, в Колышлейском - 11,4 млн, в Вадинском - 9,2 млн, в Спасском - 6 млн, в Наровчатском - 2,6 млн.

Компания выполняет все социальные обязательства перед государством, вовремя производя отчисления в фонд социального страхования, Пенсионный фонд и ФОМС.