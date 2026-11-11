Выставлены на торги объекты культурного наследия в центре Пензы

Культура

Выставлены на торги объекты культурного наследия в центре Пензы
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В Пензе продают два объекта культурного наследия регионального значения, расположенных в исторической части города.

Конкурс был объявлен на официальном портале ГИС «Торги» в среду, 11 ноября. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 14 декабря.

На продажу выставлены объекты «Дом жилой» (ул. Суворова, 60) и «Дом № 6 по ул. Володарского» (ул. Володарского, 6). Начальные цены - 21 839 600 и 36 930 000 рублей соответственно.

Выставлены на торги объекты культурного наследия в центре Пензы

«Памятники истории и культуры Пензы расположены в центральной части города, подпадают под туристические маршруты, обладают большими площадями и разнообразными возможностями для дальнейшего использования после их реставрации», - подчеркнули в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Дом на Суворова, 60, был построен в XIX веке. Его крыша частично обрушилась в марте этого года. 4-этажное кирпичное строение с подвальным этажом на Володарского также пребывает в неудовлетворительном состоянии.

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