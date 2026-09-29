На реставрацию уездного училища в Белинском выделят еще 20 млн

В Пензенской области увеличат расходы на реставрацию здания бывшего уездного училища в городе Белинском. Соответствующее постановление регионального правительства подписано врио председателя Олегом Мельниченко.

На работы в 2027 году из областного бюджета выделят 20 909 000 рублей.

Реставрация бывшего уездного училища началась осенью 2025 года. В 2026-м подрядчик планировал отремонтировать фундамент, крышу, несущие конструкции, фасад, а также благоустроить территорию рядом со зданием.

Известно, что на работы выделили 67 млн 82 тыс. 909 рублей. Организация, выигравшая торги, снизила цену до 67 млн ровно.

Училище строилось в 1821-1822 гг. по проекту землемера Александровского. В последний раз его реставрировали в 70-х годах XX века. В 2022-м здание пришлось закрыть из-за его неудовлетворительного состояния.

Заведение известно тем, что одним из первых учеников был известный критик и историк Виссарион Григорьевич Белинский. Кроме того, В 1836 году в здании провел несколько дней Николай I: его экипаж опрокинулся недалеко от Чембара (прежнее название города), император сломал ключицу. Здесь он проходил лечение и восстанавливался.