На реставрацию уездного училища в Белинском выделят еще 20 млн

Культура

На реставрацию уездного училища в Белинском выделят еще 20 млн
Печать
Max

В Пензенской области увеличат расходы на реставрацию здания бывшего уездного училища в городе Белинском. Соответствующее постановление регионального правительства подписано врио председателя Олегом Мельниченко.

На работы в 2027 году из областного бюджета выделят 20 909 000 рублей.

Реставрация бывшего уездного училища началась осенью 2025 года. В 2026-м подрядчик планировал отремонтировать фундамент, крышу, несущие конструкции, фасад, а также благоустроить территорию рядом со зданием.

Известно, что на работы выделили 67 млн 82 тыс. 909 рублей. Организация, выигравшая торги, снизила цену до 67 млн ровно.

Училище строилось в 1821-1822 гг. по проекту землемера Александровского. В последний раз его реставрировали в 70-х годах XX века. В 2022-м здание пришлось закрыть из-за его неудовлетворительного состояния.

Заведение известно тем, что одним из первых учеников был известный критик и историк Виссарион Григорьевич Белинский. Кроме того, В 1836 году в здании провел несколько дней Николай I: его экипаж опрокинулся недалеко от Чембара (прежнее название города), император сломал ключицу. Здесь он проходил лечение и восстанавливался.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
реконструкция белинский памятник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!