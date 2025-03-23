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Культура

Пензенцы могут прислать фото ветеранов для «Купола Победы»

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В Пензе фото участников Великой Отечественной войны покажут на куполе планетария. Снимки родственников для акции, получившей название «Купол Победы», могут прислать все желающие.

Фотографии нужно отправить на электронную почту пензенского планетария planetarypnz@mail.ru до 1 апреля. В письме необходимо указать основные данные: имя, отчество, годы жизни, звание и, по возможности, краткую историю подвига или воспоминание о ветеране.

«Благодаря современным технологиям и уникальным возможностям оборудования планетария фотографии участников Великой Отечественной войны будут проецироваться на куполе, создавая впечатляющее зрелище», - рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.

Снимки фронтовиков продемонстрируют перед каждой полнокупольной программой с 1 апреля и вплоть до 9 мая.

Акцию «Купол Победы» поддержали планетарии по всей стране.

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Источник — фото областного минкульта
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