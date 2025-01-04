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Культура

В Кузнецке взяли под охрану часовню на городском кладбище

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В Кузнецке утвердили предмет охраны часовни Казанской с интерьером. Она расположена на городском кладбище и признана объектом культурного наследия.

Когда построили сооружение, точно неизвестно, однако по стилистическим особенностям можно предположить, что оно появилось в конце XIX века.

«В дробном, сухом фасадном декоре храма использованы псевдорусские мотивы: аркатурные пояски в барабанах глав, килевидные кокошники, поребрик, сухарики и прочее», - говорится на сайте Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

В Кузнецке взяли под охрану часовню на городском кладбище

При этом памятник сохранился в первоначальном виде, его не переделывали.

«В предмет охраны объекта культурного наследия вошли элементы объемно-планировочной и объемно-пространственной структуры, архитектурно-художественного и композиционного решения, элементы конструктивного решения и интерьера», - отметили в министерстве.

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Источник — фото kopik.pnzreg.ru
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