В Кузнецке взяли под охрану часовню на городском кладбище

04.01.2025 | 15:23

В Кузнецке утвердили предмет охраны часовни Казанской с интерьером. Она расположена на городском кладбище и признана объектом культурного наследия.

Когда построили сооружение, точно неизвестно, однако по стилистическим особенностям можно предположить, что оно появилось в конце XIX века.

«В дробном, сухом фасадном декоре храма использованы псевдорусские мотивы: аркатурные пояски в барабанах глав, килевидные кокошники, поребрик, сухарики и прочее», - говорится на сайте Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

При этом памятник сохранился в первоначальном виде, его не переделывали.

«В предмет охраны объекта культурного наследия вошли элементы объемно-планировочной и объемно-пространственной структуры, архитектурно-художественного и композиционного решения, элементы конструктивного решения и интерьера», - отметили в министерстве.